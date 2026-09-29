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Egypt League Cup
21:00 - 07.10
Asyut Petroleum
vs
Al Ahly FC
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1 - 2
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1 - 0
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2 - 2
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1 - 2
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1 - 0
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2 - 2
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RIO

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-

-

-

-

Egypt League Cup
21:00 - 07.10
Pyramids FC
vs
Olympic El Qanal
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
BEE

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-

-

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VĐQG Uzbekistan
21:00 - 07.10
Neftchi Fergana
vs
Xorazm Urganch
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0 - 2
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2 - 0
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2 - 0
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0 - 2
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2 - 0
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2 - 0
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-

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-

Jordan Cup
21:00 - 07.10
Amman FC
vs
Jerash Club
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1 - 0
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 0
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-

-

-

-

-

-

Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
21:00 - 07.10
Yesilyurt Belediyespor
vs
Gelecek Siirt
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
XMEN

-

-

-

-

-

-

UEFA European U17 Womens Championship
21:30 - 07.10
Nữ Romania U17
vs
Nữ Scotland U17
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1 - 0
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1 - 0
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-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Canada
22:00 - 07.10
Inter Toronto FC
vs
Supra Du Quebec
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1 - 1
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3 - 1
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1 - 1
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3 - 1
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ZANE

-

-

-

-

-

-

Cúp Estonian
22:00 - 07.10
Levadia Tallinn
vs
Keila JK
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Ngoại hạng Iraq
22:00 - 07.10
Mosul FC
vs
Al Quwa Al Jawiya
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2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
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-

-

-

-

-

-

Giao Hữu Quốc Tế
22:00 - 07.10
Nữ Jordan
vs
Nữ Armenia
Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

VĐQG Phần Lan
23:00 - 07.10
Gnistan Helsinki
vs
Inter Turku
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1 - 2
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2 - 0
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0 - 3
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1 - 2
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2 - 0
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0 - 3
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ROY

-

-

-

-

-

-

Serbian U19 League
23:00 - 07.10
Jedinstvo UB U19
vs
Crvena Zvezda U19
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5 - 0
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0 - 2
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5 - 0
Flag Flag
0 - 2
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-

-

-

-

-

-

Bahrain King Cup
23:00 - 07.10
Al-Tadhmon
vs
Etehad Alreef
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
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1 - 0
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

Bahrain King Cup
23:00 - 07.10
Busaiteen
vs
Qalali
Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

CAF Women's Olympic qualification
23:00 - 07.10
Nữ Rwanda
vs
Nữ Ethiopia
Flag
0 - 3
Flag Flag
2 - 3
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0 - 3
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2 - 3
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-

-

-

-

-

-

Finnish Ykkonen
23:00 - 07.10
KuPS (Y)
vs
Inter Turku II
Flag
0 - 1
Flag Flag
4 - 2
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
4 - 2
Flag Flag
3 - 1
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-

-

-

-

-

-

Egypt League Cup
00:00 - 08.10
Zamalek
vs
ZED FC
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
BRADY

-

-

-

-

-

-

Egypt League Cup
00:00 - 08.10
Ceramica Cleopatra
vs
Al Masry
Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 4
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 4
Flag
NICK

-

-

-

-

-

-

Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
00:00 - 08.10
Eskisehirspor
vs
Akehirspor
Flag
0 - 3
Flag
Flag
0 - 3
Flag
FABIO

-

-

-

-

-

-

German Bundesliga 5
00:00 - 08.10
Pforzheim
vs
Young Boys Reutlingen
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Turkish Basketball First League
20:30 - 07.10
Genclik Final Spor
vs
Kahramanmaras
ALAN

-

-

-

-

-

-

VTB United League
22:00 - 07.10
BC Samara
vs
Unics Kazan

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
22:00 - 07.10
Absheron Lions
vs
Les Lions de Geneve

-

-

-

-

-

-

Basketball Champions League
23:00 - 07.10
Medical Trabzonspor
vs
Nanterre

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
23:00 - 07.10
AEK Larnaca
vs
Würzburg

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
23:30 - 07.10
Bakken Bears
vs
Lisboa e Benfica

-

-

-

-

-

-

VTB United League
00:00 - 08.10
Zenit Petersburg
vs
Parma Perm

-

-

-

-

-

-

Basketball Champions League
01:00 - 08.10
Telekom Baskets Bonn
vs
Porto

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
01:30 - 08.10
Baxi Manresa
vs
Ratiopharm Ulm

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:45 - 08.10
Paris
vs
Lyon-Villeurbanne

-

-

-

-

-

-

NBA
06:00 - 08.10
Indiana Pacers
vs
Minnesota Timberwolves
TOMMY

-

-

-

-

-

-

NBA
07:00 - 08.10
Oklahoma City Thunder
vs
Milwaukee Bucks
ALAN

-

-

-

-

-

-

NBA
07:00 - 08.10
Chicago Bulls
vs
Phoenix Suns
KOBE

-

-

-

-

-

-

NBA
07:00 - 08.10
Memphis Grizzlies
vs
Orlando Magic

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
08:00 - 08.10
Ciclista Olimpico
vs
Atenas Cordoba

-

-

-

-

-

-

Liga de Baloncesto
08:30 - 08.10
Toros del Valle
vs
Sabios de Manizales

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 08.10
Portland Trail Blazers
vs
Golden State Warriors
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 08.10
Mineros de Zacatecas
vs
Santos del Potosí

-

-

-

-

-

-

Korea WKBL Summer Cup
12:00 - 08.10
Nữ Bucheon Hanabank
vs
Nữ Woori Wibee
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
14:00 - 08.10
Nữ Estonia U18
vs
Nữ Bắc Macedonia U18

-

-

-

-

-

-

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ATP Shanghai, China Men Singles
20:15 - 07.10
Holger Rune
vs
Daniel Altmaier
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Holger Rune
-
-
-
-
-
Daniel Altmaier
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Braga, Portugal Men Singles
22:10 - 07.10
Mackenzie McDonald
vs
Ryan Nijboer
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mackenzie McDonald
-
-
-
-
-
Ryan Nijboer
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles
22:10 - 07.10
Matheus Pucinelli de Almeida
vs
Genaro Alberto Olivieri
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Matheus Pucinelli de Almeida
-
-
-
-
-
Genaro Alberto Olivieri
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Women
00:00 - 08.10
Vesa Gjinaj
vs
Hannah Read
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Vesa Gjinaj
-
-
-
-
-
Hannah Read
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Palermo, Italy Men Singles
01:00 - 08.10
Gianluca Cadenasso
vs
Massimo Giunta
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gianluca Cadenasso
-
-
-
-
-
Massimo Giunta
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles
02:10 - 08.10
Nick Hardt
vs
Felipe Meligeni Alves
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nick Hardt
-
-
-
-
-
Felipe Meligeni Alves
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Doubles
04:00 - 08.10
Joao Victor Couto Loureiro
Franco Ribero
vs
Pedro Boscardin Dias
Joao Lucas Reis Da Silva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joao Victor Couto Loureiro/Franco Ribero
-
-
-
-
-
Pedro Boscardin Dias/Joao Lucas Reis Da Silva
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 08.10
Kimmer Coppejans
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kimmer Coppejans
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
12:10 - 08.10
Hubert Hurkacz
vs
James Duckworth
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
James Duckworth
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
18:00 - 08.10
Ekaterina Alexandrova
vs
Mirra Andreeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Arctic Open, Women, Doubles
21:40 - 07.10
Abbygael Harris
Estelle van Leeuwen
vs
Lam Lauren
Lee Allison
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Abbygael Harris/Estelle van Leeuwen
-
-
-
-
-
Lam Lauren/Lee Allison
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
22:00 - 07.10
Alexander Dunn
Adam Pringle
vs
Alex Green
Zach Russ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Dunn/Adam Pringle
-
-
-
-
-
Alex Green/Zach Russ
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
22:10 - 07.10
Joakim Oldorff
vs
Tanaka Yushi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joakim Oldorff
-
-
-
-
-
Tanaka Yushi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
22:45 - 07.10
Rui Hirokami
Sayaka Hobara
vs
Luo Yi
Wang Tingge
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rui Hirokami/Sayaka Hobara
-
-
-
-
-
Luo Yi/Wang Tingge
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
22:45 - 07.10
Koki Watanabe
vs
Wang Tzu-wei
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Koki Watanabe
-
-
-
-
-
Wang Tzu-wei
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
23:10 - 07.10
Hsu Ya-ching
Sung Yu-Hsuan
vs
Chen Yan Fei
Hsieh Pei Shan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsu Ya-ching/Sung Yu-Hsuan
-
-
-
-
-
Chen Yan Fei/Hsieh Pei Shan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
23:50 - 07.10
Chou Tien-chen
vs
Arnaud Merkle
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chou Tien-chen
-
-
-
-
-
Arnaud Merkle
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Women, Doubles
23:50 - 07.10
Chang Ching Hui
Yang Ching Tun
vs
Sian Kelly
Lizzie Tolman
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chang Ching Hui/Yang Ching Tun
-
-
-
-
-
Sian Kelly/Lizzie Tolman
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
00:00 - 08.10
Julien Maio
William Villeger
vs
Hu Keyuan
Lin Xiangyi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Julien Maio/William Villeger
-
-
-
-
-
Hu Keyuan/Lin Xiangyi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
00:40 - 08.10
Robert Nebel
Jeppe Soeby
vs
Hiroki Okamura
Kyohei Yamashita
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Robert Nebel/Jeppe Soeby
-
-
-
-
-
Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
00:40 - 08.10
Jiri Kral
Ondrej Kral
vs
Chen Cheng Kuan
Liu Kuang Heng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jiri Kral/Ondrej Kral
-
-
-
-
-
Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Heng
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
00:50 - 08.10
Yudai Okimoto
vs
Minoru Koga
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yudai Okimoto
-
-
-
-
-
Minoru Koga
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
01:30 - 08.10
Bjarne Geiss
Jones Ralfy Jansen
vs
Takuro Hoki
Yugo Kobayashi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen
-
-
-
-
-
Takuro Hoki/Yugo Kobayashi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Singles
01:30 - 08.10
Kidambi Srikanth
vs
Yang Brian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kidambi Srikanth
-
-
-
-
-
Yang Brian
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Arctic Open, Doubles
01:40 - 08.10
Chen Zhi Ray
Lin Yu Chieh
vs
Chiu Hsiang-chieh
Wang Chi-lin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh
-
-
-
-
-
Chiu Hsiang-chieh/Wang Chi-lin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Mestaruusliiga Women
22:00 - 07.10
Nữ Puijo
vs
Nữ Puma
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Puijo
-
-
-
-
-
Nữ Puma
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Mestaruusliiga Women
22:30 - 07.10
Nữ WoVo
vs
Nữ Nurmon Jymy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ WoVo
-
-
-
-
-
Nữ Nurmon Jymy
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Czech Cup Women
23:00 - 07.10
Nữ Plzen
vs
Nữ KP Brno
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Plzen
-
-
-
-
-
Nữ KP Brno
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Extraliga Women
00:00 - 08.10
Nữ SVK Pezinok
vs
Nữ VKP Bratislava
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ SVK Pezinok
-
-
-
-
-
Nữ VKP Bratislava
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Mizunodeild
01:00 - 08.10
Afturelding
vs
HK Kopavogur
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Afturelding
-
-
-
-
-
HK Kopavogur
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Mizunodeild Women
02:00 - 08.10
Nữ Volsungur
vs
Nữ KA Akureyri
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Volsungur
-
-
-
-
-
Nữ KA Akureyri
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Mizunodeild Women
03:15 - 08.10
Nữ Afturelding
vs
Nữ HK Kopavogur
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Afturelding
-
-
-
-
-
Nữ HK Kopavogur
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
EMEA Masters Summer 2026
23:00 - 07.10
Kaufland Hangry Knights
vs
Unicorns of Love Sexy Edition
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
23:00 - 07.10
Anubis Gaming
vs
The Ruddy Sack
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
23:00 - 07.10
Karmine Corp Blue
vs
Skillcamp Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCS Promotion 2027
04:00 - 08.10
Disguised
vs
Maryville University
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

csgo
ESL Pro League Season 24
21:30 - 07.10
PARIVISION
vs
Natus Vincere
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Roman Imperium Cup IX
22:00 - 07.10
SAW
vs
NAVI Junior
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Roman Imperium Cup IX
23:15 - 07.10
RBLS
vs
NAVI Junior
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Pro League Season 24
00:00 - 08.10
Spirit
vs
M80
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Roman Imperium Cup IX
01:45 - 08.10
Sangal
vs
SAW
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Roman Imperium Cup IX
01:45 - 08.10
Lazer Cats
vs
NAVI Junior
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Roman Imperium Cup IX
03:00 - 08.10
Sangal
vs
NAVI Junior
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Challenger League Season 52 South America Cup 3
04:00 - 08.10
BESTIA Academy
vs
ALKA
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESL Challenger League Season 52 South America Cup 3
04:00 - 08.10
METANOIA Wolves
vs
LP
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
PARI Universe
22:10 - 07.10
Team Synapse
vs
Team Legion
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

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Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

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Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

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Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
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Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

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  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

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Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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